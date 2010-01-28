Турчинов звинуватив Партію регіонів у підвищенні цін на ринках

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє про причетність представників Партії регіонів до штучного підвищення цін на споживчі товари.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні в ефірі Першого національного телеканалу.

«Наші опоненти вважають, що їхній рейтинг більше зросте і їм легше буде займатися кримінальними справами на фоні дестабілізації ситуації. І це не тільки боротьба проти міністра внутрішніх справ. Подивіться, що робить той же штаб регіонів? Команда йде до бізнесменів-регіоналів, власників ринків і вони штучно починають підвищувати напередодні голосування вартість продуктів харчування, хоча для цього немає жодних економічних передумов», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр-міністр підкреслив, що уряд докладає всіх зусиль для того, щоб стабілізувати ситуацію.

«Уряд робить все, щоб напруження не зростало, і все для того, щоб стабілізувати ситуацію», - зазначив він.