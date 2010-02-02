Ющенко їде на потенційно небезпечні об’єкти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Івано-Франківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час робочої поїздки В.ЮЩЕНКО у Калуші відвідає ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана», де огляне об’єкти, які є потенційно екологічно небезпечними на території Калузького промислового вузла.

Також планується, що Президент проведе нараду з питань мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище та життєдіяльність людини підприємств хімічної та видобувної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 3 лютого, о 16.00 в Секретаріаті Президента відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням В.ЮЩЕНКА, на якому, серед іншого, планується розглянути питання «Про пропозицію Ради національної безпеки і оборони України щодо оголошення міста Калуш та Калуського району Івано-Франківської області України зонами надзвичайної екологічної ситуації».