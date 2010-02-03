Нардепи-регіонали заблокували президію і трибуну парламенту

Народні депутати з фракції Партії регіонів заблокували президію і трибуну парламенту.

Про це УНІАН повідомило джерело у Верховній Раді, де сьогодні за ініціативи “регіоналів” має відбутися позачергове засідання.

За словами співрозмовника агентства, група народних депутатів від Партії регіонів чергувала вночі в сесійній залі, і з 8 ранку вони заблокували трибуну, президію ВР, а також частину входів до зали.

Інформацію про блокування “регіоналами” роботи Верховної Ради підтвердив УНІАН віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО.

Він нагадав, що “регіонали” ініціювали проведення позачергового засідання ВР. При цьому М.ТОМЕНКО висловив здивування з приводу того, що вони не збираються давати парламенту працювати. “Я не розумію логіки дій “регіоналів”, бо це виглядає як парадокс – запросити на позачергове засідання і перед нами закрити двері”, - сказав віце-спікер.

За його словами, фракція БЮТ все одно братиме участь у позачерговому засіданні ВР, але виступатиме проти ухвалення змін до закону про вибори Президента, на розгляді яких наполягає фракція Партії регіонів.

М.ТОМЕНКО також повідомив, що до початку засідання ВР відбудуться консультації лідерів фракцій, щоб “зрозуміти стратегічний задум Партії регіонів”.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді було зареєстровано ініціативу 166 народних депутатів України - членів депутатської фракції Партії регіонів щодо проведення 3 лютого позачергового засідання.

На засіданні планується розглянути у другому читанні проект закону про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України» (щодо організації роботи виборчих комісій).

Цей законопроект ВР ухвалила у першому читанні 28 січня. Документом пропонується встановити, що виборчі комісії мають право проводити засідання навіть за відсутності кворуму.