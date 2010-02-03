У Раді оголосили перерву

У роботі парламенту на вимогу фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ оголошено перерву до 10.35.

Як передає кореспондент УНІАН, перед оголошенням перерви голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН провів перереєстрацію присутніх народних депутатів для того, щоб оголошення перерви було законним.

При повторній реєстрації в сесійній залі зареєструвалися 345 народних депутатів, включаючи депутатів з фракцій БЮТ та НУ-НС.

Під час перерви відбудеться засідання Погоджувальної ради керівників фракцій з головою ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі після оголошення про відкриття позачергового засідання зареєструвалося 237 народних депутатів України. Не зареєструвалися фракції БЮТ та частково “Наша Україна – Народна самооборона”, але при цьому депутати з цих фракцій присутні в залі.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН нагадав, що дане позачергове засідання проводиться за ініціативи 166 народних депутатів від Партії регіонів, і на ньому пропонується розглянути законопроект щодо внесення змін до закону «Про вибори Президента України».

Цей законопроект ВР ухвалила у першому читанні 28 січня. Документом пропонується встановити, що виборчі комісії мають право проводити засідання навіть за відсутності кворуму.

Проти ухвалення цих змін виступає фракція БЮТ.