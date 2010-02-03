Тимошенко: регіонали вже взялися захоплювати виборчі комісії

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про тиск на своїх представників у складі 4 виборчих комісій.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в ефірі телеканалу "1+1".

"Сьогодні вже тільки закон прийняли, вже почали викидати наших представників з окружних і дільничних комісій. Вже 4 комісії зразу після прийняття закону по суті через Центральну виборчу комісію, в якій має більшість Партія регіонів, вже позбавили паритетності 4 окружні комісії", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Таким чином, за її словами, вже почалася підготовка до масових фальсифікацій результатів другого туру виборів. "Я хочу, щоб цей процес Президент зупинив, не підписуючи закон. І хочу, щоб суспільство, в тому числі громадянське суспільство, журналісти, політологи, громадські організації, зараз включилися в оцінку цієї ситуації і сказали своє вагоме слово", - заявила кандидат в Президенти.