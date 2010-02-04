Азаров: буде розповсюджена чергова фальшивка нібито з боку Росії
16:47, 04 лютого 2010Політика
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Готує ФСБ?
Керівник виборчого штабу кандидата на пост Президента Віктора ЯНУКОВИЧА Микола АЗАРОВ стверджує, що найближчим часом в Україні буде розповсюджено нібито від Федеральної служби безпеки Росії фальшиву інформацію стосовно В.ЯНУКОВИЧА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Ми знаємо, що буде розповсюджена чергова фальшивка нібито з боку Російської Федерації стосовно В.ЯНУКОВИЧА», - сказав М.АЗАРОВ.
На уточнююче питання, якого саме змісту нібито готується такий документ, він, трохи повагавшись, відповів, мова йде про доповідну записку, яку підготовлено нібито ФСБ, в якій начебто йдеться, що розрив (між двома кандидатами – УНІАН) скорочується.
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