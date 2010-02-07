Ющенко переконаний, що українцям буде соромно за свій вибір
11:13, 07 лютого 2010Політика
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"Але це теж демократія"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що українцям буде соромно за вибір, який вони зроблять на президентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні після голосування на одній з київських виборчих дільниць.
«Я вважаю, що українцям буде соромно за свій вибір, але це теж демократія», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Президент прийшов на дільницю зі своєю дружиною Катериною ЮЩЕНКО. Чи не вперше В.ЮЩЕНКО був без своїх дітей на голосуванні.
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