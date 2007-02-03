Ющенко та міністр охорони здоров`я помоляться за онкохворих
10:36, 03 лютого 2007Політика
391
Молебень відбудеться в Успенському соборі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у молебні за онкохворих в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.
Молебень відслужить глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Київський і всієї України Володимир (САБОДАН).
Як очікується, після молебню Президент виступить із зверненням до українського народу.
У молебні також візьме участь міністр охорони здоров`я України Юрій ПОЛЯЧЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter