Ющенко та міністр охорони здоров`я помоляться за онкохворих

Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у молебні за онкохворих в Успенському соборі Києво-Печерської лаври

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.

Молебень відслужить глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Київський і всієї України Володимир (САБОДАН).

Як очікується, після молебню Президент виступить із зверненням до українського народу.

У молебні також візьме участь міністр охорони здоров`я України Юрій ПОЛЯЧЕНКО.