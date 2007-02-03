Ющенко та міністр охорони здоров`я помоляться за онкохворих

10:36, 03 лютого 2007
Політика
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Молебень відбудеться в Успенському соборі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у молебні за онкохворих в Успенському соборі Києво-Печерської лаври

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.

Молебень відслужить глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Київський і всієї України Володимир (САБОДАН).

Як очікується, після молебню Президент виступить із зверненням до українського народу.

У молебні також візьме участь міністр охорони здоров`я України Юрій ПОЛЯЧЕНКО.

 

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