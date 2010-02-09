Директор ТОВ «Сяйво»: книгарню було зачинено на переоблік

Директор ТОВ «Сяйво» Ростислав КОРНІЄНКО підтвердив УНІАН інформацію про те, що ввечері 8 лютого група осіб зробила спробу силового захоплення приміщення столичної книгарні «Сяйво» (вул. Червоноармійська, 6).

Ситуацію Р.КОРНІЄНКО прокоментував так:

«Книгарню було зачинено на переоблік, коли група осіб на чолі з Костянтином КЛІМАШЕНКОМ – моїм колишнім партнером з книготоргового бізнесу – зламала замкнуті двері й увірвалася в приміщення. Представники правоохоронних органів були присутні, проте, з незрозумілих причин, у конфлікт не втручалися».

У 2001 році, за словами Р.КОРНІЄНКА, обидва підприємці «як співзасновники ТОВ «Орфей-1» надали книгарні «Сяйво» матеріальну підтримку в обмін на участь у статутному фонді ТОВ «Сяйво». Проте згодом К.КЛІМАШЕНКО, сказав він, спробував «розмити частку» Р.КОРНІЄНКА й усунути його від управління магазином. Р.КОРНІЄНКО, за його словами, «через судові інстанції домігся повернення 50% статутного фонду ТОВ «Сяйво», а потім збори співзасновників «Сяйва» обрали його директором магазину.

За твердженням Р.КОРНІЄНКА, саме Р.КЛІМАШЕНКО причетний до силового захоплення книгарні 8 лютого, яке він здійснив “як крок у відповідь”.

«У мене є всі необхідні документи, котрі підтверджують мої повноваження як директора ТОВ «Сяйво», і я реалізуватиму їх виключно в правовій площині, – сказав Р.КОРНІЄНКО. – Книгарня зараз не в тому фінансовому стані, щоб платити комусь відступне – значну частину приміщень здано в суборенду. Більш того, зараз ТОВ «Сяйво» взагалі втратило право оренди приміщення на Червоноармійській, 6, і я як директор зараз буду вимушений передусім займатися відновленням цього права. Я з усією відповідальністю заявляю: книгарня «Сяйво» працюватиме, подобається це комусь чи ні».

Позицію Р.КЛІМАШЕНКА читайте тут.