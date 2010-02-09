Книгарня “Сяйво”: “Людей викидали на 10-градусний мороз у снігові замети”

Учора ввечері приміщення книгарні “Сяйво” було захоплено близько 50 особами, повідомив на засіданні Верховної Ради заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО, який закликав парламент втрутитись у цю ситуацію. Раніше, 31 грудня 2009 року повідомлялося, що столична прокуратура опротестувала рішення Шевченківської райдержадміністрації, яким було завершено незаконну процедуру приватизації приміщення ТОВ “Книгарня “Сяйво” за адресою: вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 6. Протест було винесено за результатами перевірки законності приватизації приміщення.

У прокуратурі підкреслили, що внаслідок дій чиновників Шевченківської райдержадміністрації ТОВ “Книгарня “Сяйво” позбавлено права на участь у приватизації. Зокрема, приватизація проведена без належного інформування громадськості та, насамперед, орендаря (“Сяйво”), чим порушено вимоги Закону України «Про приватизацію державного майна».

На прохання УНІАН ситуацію коментує представник книгарні Костянтин КЛІМАШЕНКО:

“Я прийшов через двадцять хвилин після того, як книгарню захопили. Велика кількість кремезних хлопців зайшли в книгарню перед закінченням робочого дня, забарикадувалися й почали свою чорну справу: приварили великі металеві щити до вітрин з внутрішньої сторони. Більше того, вони почали викидати працівників «Сяйва» на вулицю в тому, у чому вони були на робочому місці. А вчора було мінус десять градусів. Абсолютно нічого не пояснювали. Викидали людей з чорного входу прямо в снігові замети. Коли приїхала міліція, вони втекли в бік площі Льва Толстого. З 50 чоловік залишилося близько п’ятнадцяти й директор, який каже, що в нього є печатка і він є легітимний. Хоча досі він не продемонстрував жодного документа. Люди, які захоплювали приміщення, мали трудові угоди з директором про охорону «Сяйва». Тому міліція їх не чіпала, сказали, аби ми розбиралися самі між собою.

Наразі псевдо-власником книгарні є “Абріль-студіо”, яке було створено за два місяці до аукціону, яке воно ж і виграло. Інше підприємство, яке брало участь у аукціоні – ТОВ «Агро-груп», – було створене за дев’ять днів до аукціону. А книгарня «Сяйво» знаходиться 48 років на цьому місці і її не повідомили про аукціон. Хоча «Сяйво» має переважне право на приватизацію. Але депутати Шевченківської райради і безпосередньо пан Шевчук, який очолює Блок Черновецького у райраді, знайшов методи продати книгарню. Голова райадміністрації Віктор Пилипишин – дуже зайнята особа, з ним практично неможливо зустрітися. Директорка книгарні все-таки отримала змогу зустрітися з Пилипишиним за три місяці після аукціону. Коли вона прийшла, Пилипишин каже до своєї помічниці: «Ну що, говоритимемо їй чи ні?». «Ну треба казати», – відповіла та. Тоді Пилипишин сказав: «Ваше приміщення продане з аукціону».

Сьогодні ситуація полягає ось у чому. Існує ТОВ «Українська книга», яке було створено рік тому, власницею якого є одна дівчинка з Донецька. У статутній діяльності ТОВ написано: «Видавництво книг і придбання та здача в оренду комерційної нерухомості». Ця «Українська книга» через десять днів після аукціону укладає договір на оренду цього приміщення з «Абріль-студіо». «Українська книга» подала до суду на переможця конкурсу з проханням звільнити приміщення, бо в неї є договір оренди. Бо поки вони не звільняють приміщення, «Українська книга» зазнає збитків, тому що не продає українські книги. Такий позов був до господарського суду міста Києва. Книгарню «Сяйво» до цього позову не було залучено навіть як третю особу, але в ухвалі суддя господарського суду постановив, що нашій книгарні не можна знаходитися в цьому приміщення, не можна вчиняти рейдерам перешкод... Наші юристи сказали, що Господарський суд апріорі таких рішень виносити не може”.