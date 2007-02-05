Прокуратура зацікавилася, кому потрібні телефонні розмови Мороза

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом прослуховування телефонних розмов голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, сьогодні заступником генерального прокурора України Віктором ПШОНКОЮ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 163 Кримінального кодексу України, тобто за фактом порушення таємниці телефонної розмови голови Верховної Ради України О.МОРОЗА з представником дипломатичних кіл в державі, розшифровка якої публікувалася у січні 2007 року у мережі Інтернет.

Проведення досудового слідства у цій кримінальній справі доручено прокуратурі м. Києва.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня парламентська фракція Соціалістичної партії України обнародувала заяву з вимогою розслідувати факт прослуховування телефонних розмов О.МОРОЗА. Як відзначив лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ, кілька днів тому в одному з Інтернет-видань з`явилося розшифрування фрагменту телефонної розмови О.МОРОЗА з одним з британських дипломатів. Партія також вимагає надати офіційну інформацію про те, скільки спеціальної апаратури для можливих прослуховувань було ввезено до України, і в розпорядженні кого це устаткування перебуває.

За словами лідера фракції, доки ці вимоги не буде задоволено, СПУ не братиме участі в голосуваннях у Верховній Раді з питань, що стосуються діяльності силових органів.