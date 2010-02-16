У Януковича кажуть, що нардепи налаштовані на вибори навесні 2011 року
12:09, 16 лютого 2010Політика
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Єфремов про настроїв у залі
Більшість депутатів вважає, що місцеві вибори необхідно проводити навесні 2011 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.
Він зазначив, що, виходячи з настроїв у залі, «більшість депутатів схиляється до того, щоб це була весна 2011 року».
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