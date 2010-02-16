У Януковича кажуть, що нардепи налаштовані на вибори навесні 2011 року

Більшість депутатів вважає, що місцеві вибори необхідно проводити навесні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що, виходячи з настроїв у залі, «більшість депутатів схиляється до того, щоб це була весна 2011 року».