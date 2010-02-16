У Януковича повідомили, що переговори про нову коалцію йдуть до завершення

Партія регіонів завершує переговори щодо створення нової парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО.

За його словами, після інавгурації обраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА буде сформовано нову парламентську коаліцію, буде внесено кандидатуру прем`єр-міністра і нового складу Кабінету міністрів.

Водночас він відзначив, що фактично на даний час у Верховній Раді немає діючої коаліції.

«Переговори щодо створення нової коаліції йдуть до завершення», - підкреслив народний депутат.