Прихильники Партії регіонів встановили намети під ВАСУ

Прихильники Партії регіонів встановили близько 30 наметів біля будівлі Вищого адміністративного суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, намети “регіоналів” знаходяться на розі вулиць Грушевського та Московської.

У наметах перебувають прихильники новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Крім того, декілька наметів встановлено біля входу до ВАСУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО заявив. що Партія регіонів встановила чергування біля будівлі та у приміщенні ВАСУ.

У свою чергу народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО підтвердив, що сьогодні перебував у приміщенні ВАСУ. За словами депутата, до нього надійшла інформація про те, що БЮТ має намір чинити тиск на суддів.