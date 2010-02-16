У приміщенні ВАСУ з'явилися бютівці, про Тимошенко мовчать

До приміщення Вищого адміністративного суду України прибули представники Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, приїхав голова фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

На запитання журналістів, чи прибуде прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО до ВАСУ для того, щоб особисто подати позов щодо результатів виборів, І.КИРИЛЕНКО відповів: «Подивимось, подивимось». Він зазначив, що подання документів на оскарження – це процедурне питання.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні повідомила, що подасть до ВАСУ позов щодо результатів виборів. Вона також зауважила, що ніхто, крім неї, або її уповноваженої особи, не має права оскаржувати у ВАСУ результати виборів.