Єхануров: “Тимошенко зажди приватизує те, що з її точки зору позитивне”

Прем’єр-міністр звинувачує Юлію Тимошенко в тому, що вона привласнює собі чужі заслуги. В інтерв’ю газеті “Труд” (№23) він сказав: “Юлія Володимирівна завжди приватизує те, що, з її точки зору, позитивне, і завжди всі навколо винні, тільки не вона”. Жодні висловлювання, спрямовані проти уряду, ніяк не впливають на прийняття рішень, сказав Єхануров. “Ми продовжуємо курс чітко в руслі політики Президента Віктора Ющенка”. “Нам не заважає ні оточення, ні холодна зима”.