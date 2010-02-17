Експерт вважає, що перемога знову може «випливти з рук» Януковича
Легітимність йому вже підірвали?
Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що своїм сьогоднішнім рішенням Вищий адміністративний суд України, який призупинив дію рішення Центральної виборчої комісії про встановлення результатів виборів і обрання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України, «підірвав основу легітимності ЯНУКОВИЧА на посту Президента».
Про це йдеться у коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.
Експерт переконаний, що перспективу якщо не так званого «третього туру», то, як мінімум, переголосування другого туру цілком може бути реалізовано.
«Судячи з усього, перспектива визнання результатів виборів недійсними існує», - вважає політолог, відзначаючи, що поведінка команди Юлії ТИМОШЕНКО свідчить про намір йти до кінця у боротьбі з фальсифікаціями під час виборів.
«Знаючи ефективність роботи юридичної частини штабу ТИМОШЕНКО, можна припустити повторення прецеденту минулих президентських виборів, коли у результаті «третього туру» перемога «попливла з рук» ЯНУКОВИЧА», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, додавши, що і в Україні прецедент має серйозний вплив на перебіг правового розгляду.
При цьому, переконаний експерт, у разі організації переголосування другого туру Ю.ТИМОШЕНКО матиме більш переважні шанси на перемогу, оскільки сама можливість «виправити» ситуацію мобілізує електорат Ю.ТИМОШЕНКО, до якого, найімовірніше, приєднається значна частина тих 4% виборців, які проголосували 7 лютого проти обох кандидатів.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 лютого, ВАСУ призупинив дію рішення Центральної виборчої комісії про встановлення результатів виборів і обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України.
Таким чином, ВАСУ частково задовольнив клопотання щодо вжиття заходів забезпечення адміністративного позову кандидата в Президенти, прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до Центральної виборчої комісії про визнання протиправними дій, бездіяльності і рішення ЦВК.