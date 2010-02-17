Експерт вважає, що перемога знову може «випливти з рук» Януковича

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що своїм сьогоднішнім рішенням Вищий адміністративний суд України, який призупинив дію рішення Центральної виборчої комісії про встановлення результатів виборів і обрання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України, «підірвав основу легітимності ЯНУКОВИЧА на посту Президента».

Про це йдеться у коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

Експерт переконаний, що перспективу якщо не так званого «третього туру», то, як мінімум, переголосування другого туру цілком може бути реалізовано.

«Судячи з усього, перспектива визнання результатів виборів недійсними існує», - вважає політолог, відзначаючи, що поведінка команди Юлії ТИМОШЕНКО свідчить про намір йти до кінця у боротьбі з фальсифікаціями під час виборів.

«Знаючи ефективність роботи юридичної частини штабу ТИМОШЕНКО, можна припустити повторення прецеденту минулих президентських виборів, коли у результаті «третього туру» перемога «попливла з рук» ЯНУКОВИЧА», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, додавши, що і в Україні прецедент має серйозний вплив на перебіг правового розгляду.

При цьому, переконаний експерт, у разі організації переголосування другого туру Ю.ТИМОШЕНКО матиме більш переважні шанси на перемогу, оскільки сама можливість «виправити» ситуацію мобілізує електорат Ю.ТИМОШЕНКО, до якого, найімовірніше, приєднається значна частина тих 4% виборців, які проголосували 7 лютого проти обох кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 лютого, ВАСУ призупинив дію рішення Центральної виборчої комісії про встановлення результатів виборів і обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України.

Таким чином, ВАСУ частково задовольнив клопотання щодо вжиття заходів забезпечення адміністративного позову кандидата в Президенти, прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до Центральної виборчої комісії про визнання протиправними дій, бездіяльності і рішення ЦВК.