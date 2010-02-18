У Росії кажуть, якщо БЮТ битиметься з ПР - на інавгурації не ждіть

У Росії ще не вирішили, чи поїде хтось із високих посадовців на інавгурацію Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомив депутат Державної думи РФ Сергій МАРКОВ.

«Це питання поки не визначене. Це залежатиме від ситуації, наскільки вона на той час устаканиться», - сказав С.Марков.

«Якщо проходитиме інавгурація, а поряд войовниче налаштовані бютівці, фізично атакуватимуть трибуни, битимуться з Партією регіонів, то навряд чи хтось приїде», - підкреслив він.

У той же час С.МАРКОВ зазначив, що час до інавгурації ще є, і рішення може бути прийняте пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада прийняла постанову про проведення 25 лютого інавгурації новообраного Президента.

Того ж дня кандидат на посаду Президента Юлія ТИМОШЕНКО оскаржила у Вищому адміністративному суді України рішення Центральної виборчої комісії, яким В.ЯНУКОВИЧ визнаний переможцем президентських виборів.

17 лютого, ВАСУ припинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів виборів та обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України.

БЮТ уже зареєстрував у ВР проект постанови про скасування рішення щодо дати інавгурації.