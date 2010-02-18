Рада подолала вето Ющенка

Верховна Рада України подолала вето Президента на Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 342 народних депутати з 419 зареєстрованих у сесійній залі.

Перед перервою депутати голосували за цей закон, однак пропозиція про подолання вето набрала 162 голоси, а пропозиція Президента про відхилення - 21 голос. В той же час, після перерви з’ясувалося, що була допущена помилка і депутати не зрозуміли, що вони голосували саме за подолання вето на цей закон.

Як повідомляв УНІАН, прийнятий Верховною Радою України 23 жовтня 2009 року Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами", не був підписаний Президентом.

Законом внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якими розгляд справ щодо спорів з приводу призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової компенсації замість них покладається на загальні суди, а їх розгляд здійснюватиметься у порядку цивільного судочинства.

Президент вказував, що запропоновані законом зміни не відповідають нормам частини третьої статті 22 Конституції України, за якою забороняється при внесенні змін до чинних законів звужувати зміст та обсяг існуючих прав.