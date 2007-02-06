Опозиція змусила антикризову коаліцію відхреститися від Путіна

Віталій ЧУДНОВСЬКИЙ

Забороною відчуження газотранспортної системи БЮТ запобіг втраті найвагомішого стратегічного активу України – депутат Чудновський

Схвалення Верховною Радою закону про заборону відчуження майна НАК “Нафтогаз України” та газотранспортної мережі дало можливість запобігти втраті найбільшого стратегічного активу України.

Таку думку висловив УНІАН народний депутат України від БЮТ Віталій ЧУДНОВСЬКИЙ, коментуючи підсумки сьогоднішнього голосування у Верховній Раді за відповідний закон.

“Дехто поспішив звинуватити депутатів БЮТ у тому, що наші дії – блокування трибуни, жорстке наполягання на включенні питання про газотранспортну систему до порядку денного – були лише PR-акцією блоку. Мовляв, ніхто не збирався передавати наші стратегічні об’єкти під контроль іншої держави, тому реальної загрози не було. Однак, заяви Президента Росії Володимира ПУТІНА та висловлювання членів українського уряду свідчили про протилежне. Така загроза була цілком реальною, і відповідні інструменти для її реалізації до прийняття закону залишались”, - зауважив депутат.

Зокрема, В.ЧУДНОВСЬКИЙ наголосив на тому, що за українським законодавством реальне відчуження газотранспортної мережі України заборонене лише шляхом приватизації. “Водночас, при цьому, - сказав депутат, - у рамках закону залишались інші форми такого відчуження – застава, концесія, передача в управління та інші. Тому було необхідне прийняття закону, який чітко обумовлює неможливість таких дій у будь-чиєму виконанні”.

“Сьогодні газотранспортна система країни, що за своєю довжиною – більше 36 тисяч кілометрів є другою у світі і вартість якої сягає 50 мільярдів доларів, без перебільшення є найвагомішим, і водночас, чи не останнім стратегічним активом України. Тож ми не могли допустити можливості втратити його. Фактично ми змусили опонентів з антикризової коаліції прийняти наші умови, спочатку домігшись на Погоджувальній раді фракцій включити питання до порядку денного, а потому забезпечивши переконливе голосування у сесійній залі”, - заявив В.ЧУДНОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, яким забороняється відчуження майна НАК «Нафтогаз України» та газотранспортної системи України.

Законом передбачена заборона на реорганізацію, зняття, приєднання, перетворення державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, а також їх приватизація. Крім того, забороняється відчуження майна державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, передача його з балансу на баланс, у концесію, оренду, лізинг, заставу, та передача до статутного фонду інших юридичних осіб майна та акцій таких підприємств, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження майна та акцій цих підприємств, а також майна та акцій НАК «Нафтогаз України». Передбачається, що до державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту НАК «Нафтогаз України» не можуть порушуватися справи про банкрутство.

За цей закон проголосували 430 народних депутатів із 439, зареєстрованих у сесійній залі.