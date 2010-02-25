Ющенко сказав, що отримує велику насолоду

Екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україна склала іспит на демократію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ сьогодні у Києві.

«Мені здається, що Україна пройшла дуже серйозний іспит», - сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що наша держава змогла забезпечити чесні і демократичні президентські вибори, що є позитивним сигналом для суспільства і світу.

Також позитивним сигналом В.ЮЩЕНКО назвав те, що Україна продемонструвала спроможність передавати владу без протистоянь, без майданів. «І від цього я отримую велику насолоду», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО високо оцінив те, що на інавгурацію нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА приїхали багато іноземних делегацій високого рівня. «Це повага до народу, до процесів, які відбуваються в Україні», - сказав В.ЮЩЕНКО.