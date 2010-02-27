КС просять розтлумачити закон про статус суддів

До Конституційного Суду України 26 лютого надійшло подання 50 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень Закону «Про статус суддів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, зокрема, автори конституційного подання просять Суд розтлуматити положення пункту 5 частини першої статті 15 Закону України «Про статус суддів», словосполучення «вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності», що міститься в абзаці п’ятому статті 6 Закону України «Про статус суддів», а також положення пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.