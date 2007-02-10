Сьогодні Ющенко послухає Путіна у Мюнхені

Під гаслом „Глобальні кризи – глобальна відповідальність” у Мюнхені стартувала 43-тя Міжнародна конференція з питань безпеки.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, виступаючи на церемонії відкриття, яка у неформальній обстановці відбулася у п’ятницю ввечері, міністр закордонних справ Ізраїлю Ципі ЛІВНІ закликала міжнародне співтовариство зупинити атомну загрозу з боку Ірану. За її словами, уряд у Тегерані є небезпечним не лише для Ізраїлю, але і для цілого світу.

Головними промовцями офіційної частини конференції сьогодні будуть канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ та Президент Росії Володимир ПУТІН. У конференції візьмуть участь близько 270 провідних політиків із 40 країн світу. Серед почесних гостей конференції – Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Участю у першому дні конференції він сьогодні завершує свій робочий візит до Німеччини. Напередодні В.ЮЩЕНКО в Мюнхені зустрівся з прем`єр-міністром Баварії Едмундом ШТОЙБЕРОМ.