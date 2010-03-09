Тимошенко проводить мітинг у Києві

11:43, 09 березня 2010
Політика
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Зібралось близько 5 тисяч осіб

 У Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку проходить віче народно-патріотичних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу беруть участь близько 5 тисяч осіб.

Учасники акції тримають державні прапори України і прапори Блоку Юлії Тимошенко.

У мітингу беруть участь лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, народні депутати Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Микола ТОМЕНКО, Юрій КАРМАЗІН, Володимир СТРЕТОВИЧ, Борис ТАРАСЮК, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК і Сергій СОБОЛЄВ.

 

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