Тимошенко проводить мітинг у Києві

Зібралось близько 5 тисяч осіб

У Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку проходить віче народно-патріотичних сил України. Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу беруть участь близько 5 тисяч осіб. Учасники акції тримають державні прапори України і прапори Блоку Юлії Тимошенко. У мітингу беруть участь лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, народні депутати Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Микола ТОМЕНКО, Юрій КАРМАЗІН, Володимир СТРЕТОВИЧ, Борис ТАРАСЮК, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК і Сергій СОБОЛЄВ.

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