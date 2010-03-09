У Мінекономіки кажуть, що металургійна галузь вийшла з рецесії

Металургійна галузь України вийшла з рецесії і відновлює темпи зростання.

Таку думку висловив сьогодні міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН під час наради, присвяченій перспективам розвитку вітчизняної металургійної промисловості, повідомляється на сайті Міністерства економіки України.

У прес-релізі, розміщеному на сайті Мінекономіки, з посиланням на Б.ДАНИЛИШИНА наголошується, що впродовж чотирьох останніх місяців спостерігалося зростання обсягів металургійного виробництва по відношенню до попереднього місяця (у жовтні 2009 року – 16,2%, листопаді 2009 року - 47,6%, грудні 2009 року - 27,3%, січні 2010 року - 26,6%).

«Щомісячний позитивний результат був забезпечений стимулюючим впливом зростання зовнішнього попиту і цін на металопродукцію на світовому ринку та активізацією металотрейдерів, які поповнювали складські запаси», - цитує прес-служба слова міністра.

У прес-релізі також наводяться дані об`єднання «Металургпром», згідно з яким виробництво чавуну в січні-лютому 2010 року збільшилося порівняно з аналогічним періодом 2009 року на 15% і склало 4 млн. 420 тис. тонн, виплавка сталі зросла на 12% - до 5 млн. 69 тис. тонн. Виробництво металопрокату за січень-лютий 2010 року склало 4 млн. 680 тис. тонн, що на 10% більше, ніж у січні-лютому 2009 року.

За інформацією Мінекономіки, за 4 дні березня 2010 року середньодобове виробництво чавуну порівняно з лютим 2010 року збільшилося на 9,3% - до 81,3 тис. тонн, сталі – на 12,2% до 93,9 тис. тонн.

У Мінекономіки зазначають, що вітчизняні металургійні підприємства в січні ц.р. збільшили експорт гарячокатаного прокату, по відношенню до січня минулого року, на 24,1% - до 461,7 тис. тонн. Експорт холоднокатаного прокату збільшився на 0,1% - до 66,8 тис. тонн. Експорт арматури в січні 2010 року збільшився порівняно з січнем 2009 року на 40,2% - до 255,2 тис. тонн. Експорт катанки збільшився в січні цього року в 2,8 рази - до 169,6 тис. тонн.