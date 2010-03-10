Лідер фракції НУ-НС жодних ультиматумів від Азарова не почув

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона”, найімовірніше, перейде в опозицію, але остаточне рішення щодо своїх подальших дій прийматиме завтра зранку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО в інтерв’ю журналістам після зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

За його словами, члени НУ-НС прийматимуть рішення щодо своїх подальших дій завтра на засіданні фракції, яке розпочнеться о 9.15.

На сьогодні, за словами М.МАРТИНЕНКА, рішення про входження в коаліцію не ухвалене, і якщо буде створена коаліція, в тому числі на основі індивідуального членства, НУ-НС перейде в опозицію.

«Це найвірогідніший сценарій для нашої фракції», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

Також він спростував інформацію про те, що на сьогодні деякі депутати від НУ-НС нібито підписали загальне рішення фракції про входження до складу коаліції з Партією регіонів.

«Жодного підпису немає. Нікому не вірте, хто скаже, що є поодинокі підписи під загальним рішенням про вступ у коаліцію», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

Крім того, він не погодився з оцінкою деяких представників з його фракції, що в.о. голови Партії регіонів Микола АЗАРОВ сьогодні на зустрічі НУ-НС висував якісь ультиматуми. За словами М.МАРТИНЕНКА, відбулась толерантна та відверта розмова, але це був не більше ніж обмін думками.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після зустрічі з представниками Партії регіонів депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ заявив, що “регіонали” вимагають від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” до кінця дня визначитися зі своєю участю в коаліції.

За словами Р.ЗВАРИЧА, під час зустрічі М.АЗАРОВ заявив, що у разі відмови фракції НУ-НС увійти в коаліцію, завтра вона буде сформована, і його кандидатура буде винесена на голосування за призначення на посаду прем’єр-міністра.