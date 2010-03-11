У ПР кажуть, що сьогодні буде і коаліція і новий прем'єр

Сьогодні у Верховній Раді буде оголошено про створення коаліції та буде призначено прем’єр-міністра і склад уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що на ранковому засіданні парламенту буде оголошено про створення коаліції Партії регіонів, Блоку Литвина, КПУ та окремих депутатів.

За його словами, потім буде ухвалено рішення щодо обрання прем’єр-міністром України Миколи АЗАРОВА.

Як сказав О.ЄФРЕМОВ, передбачено, що до ВР прибуде Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

О.ЄФРЕМОВ повідомив, що після призначення прем’єр-міністра у парламенті буде оголошена «технічна перерва» для того, щоб новообраний прем’єр зміг запропонувати кандидатури членів уряду.

Він спрогнозував, що сьогодні ж відбудеться перше засідання нового Кабінету міністрів.