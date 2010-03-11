Азаров не певен, чи стане Тимошенко мужності подивитися йому в очі

Сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів буде організаційним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

За його словами, також сьогодні відбудеться представлення міністрів, і уряд почне повноцінну діяльність.

М.АЗАРОВ розпочав свій брифінг з вітання тому, що в країні «нарешті, з`явився працездатний уряд».

При цьому прем`єр додав, що з`явився уряд, який узяв на себе відповідальність у тяжкій ситуації, в якій перебуває сьогодні країна.

На питання, чи готовий він зустрітися зі своєю попередницею на посту глави уряду Юлією ТИМОШЕНКО, М.АЗАРОВ відповів, що вітатиме таку зустріч, якщо у попереднього уряду «вистачить мужності подивитися в очі».