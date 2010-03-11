Тимошенко погрожує Януковичу знайти на нього управу, як у 2007 році

Лідер БЮТ, екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що опозиція використовуватиме усі політичні інструменти для протидії антидержавним крокам Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і його уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми будемо уважно стежити за тим, як будуть розгортатися події, і в залежності від того, наскільки ЯНУКОВИЧ буде наступати на державні стратегічні інтереси, в залежності від того ми будемо вибирати ті чи інші інструменти боротьби. Якщо він заступить досить далеко, повірте мені, ми знайдемо на нього управу, так, як знайшли і в 2007 році», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас лідер БЮТ наголосила, що право на оголошення дострокових парламентських виборів належить виключно Президенту України.