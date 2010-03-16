За незгоду з курсом коаліції урядовців звільнятимуть

Коаліція матиме право протягом двох тижнів звільнити будь-якого посадовця, який не дотримувався у своїй діяльності політичного курсу коаліції.

Це передбачено угодою про створення коаліції, оприлюдненій в газеті “Голос України” (№ 46 від 16 березня 2010 року”.

Згідно з угодою, коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до Конституції України вносить погоджені пропозиції Президенту України щодо кандидатури прем`єр-міністра України. Розгляд питання про внесення пропозиції щодо кандидатури прем`єр-міністра попередньо здійснюється у фракціях - учасницях коаліції. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді відповідно до Конституції України вносить погоджені пропозиції прем`єр-міністру щодо кандидатур до складу Кабміну. Розгляд питання про внесення пропозиції щодо кандидатури до складу Кабінету міністрів попередньо здійснюється у фракціях - учасницях коаліції. Питання про внесення пропозицій стосовно кандидатур прем`єр-міністра, інших членів Кабміну розглядається на загальних зборах коаліції тільки після попереднього прийняття рішення про погодження кандидатур радою коаліції.

Угодою передбачено, що прем`єр-міністр, голова Верховної Ради та його заступники, міністри, посадовці, народні депутати України — члени фракцій, що входять до складу коаліції, у своїх діях, пов`язаних з виконанням повноважень, на засіданнях Верховної Ради, в процесі роботи в комітетах і комісіях, на посадах, при виступах в засобах масової інформації керуються програмними принципами та рішеннями керівних органів коаліції, прийнятими в установленому порядку. Не допускається публічна дискредитація офіційних рішень органів коаліції, Кабінету міністрів та посадових осіб. Після прийняття офіційного рішення керівними органами коаліції чи коаліційного уряду учасники коаліції зобов`язані їх виконувати або залишити відповідні посади за власним бажанням у зв`язку з неприйняттям політичного курсу коаліції. Будь-який посадовець, який порушив цей принцип, мусить бути замінений в обов`язковому порядку протягом двох тижнів з моменту прийняття рішення про це загальних зборів коаліції без порушення кадрових квот фракцій — учасників коаліції. Відповідне рішення ухвалюється радою коаліції консенсусом після відповідного обговорення у фракціях. Фракції — учасниці коаліції своїм рішенням можуть ініціювати відкликання будь-якої посадової особи, делегованої на цю посаду від учасника коаліції, з займаної посади та запропонувати нову кандидатуру.