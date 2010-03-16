Тимошенко зібрала бютівців на нараду

Фракція БЮТ розпочала своє засідання щодо принципів формування опозиційного уряду.

Про це УНІАН повідомили в БЮТ.

Засідання відбувається за участю Юлії ТИМОШЕНКО в штабі БЮТ на вулиці Турівській.

Як повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, за словами члена фракції БЮТ Олега ЛЯШКА, темою засідання є створення опозиційного уряду, уряду майбутнього і обговорення кандидатур на посади опозиційних міністрів. При цьому О.ЛЯШКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО попри те, що наразі не обіймає жодної державної посади, залишається лідером об’єднаної демократичної опозиції, яка постійно контролюватиме дії чинної влади.

"Юлія ТИМОШЕНКО, незалежно від того, яку посаду вона займає або взагалі не займає, як казав класик, "наше все". У ТИМОШЕНКО достатньо авторитету і поваги в суспільстві, щоб бути центром всіх подій в країні, не займаючи жодної державної посади", - підкреслив народний депутат, додавши, що "ТИМОШЕНКО є лідером команди, а посади – це вже неважливо".

О.ЛЯШКО також повідомив, що сьогодні на своєму засіданні фракція БЮТ обговорить питання присутності лідера об’єднаної демократичної опозиції Ю.ТИМОШЕНКО на пленарних засіданнях Верховної Ради.

"Оскільки Юлія Володимирівна, на жаль, не є народним депутатом, чи на щастя, бо там насправді дуже важка атмосфера, і нормальній людині складно працювати у залі Верховної Ради, я думаю, що зараз будемо на фракції шукати варіанти, яким чином його розв’язати", - підкреслив він. При цьому О.ЛЯШКО додав: "Питання щодо присутності Юлії ТИМОШЕНКО у Верховній Раді вирішується. Куди вони дінуться? Хай спробують не допустити лідера опозиції і лідера блоку у Верховну Раду".

Народний депутат також нагадав, що будь-яка особа може бути присутньою на пленарному засіданні парламенту, якщо вона отримала відповідне запрошення від народних депутатів. "Юлія ТИМОШЕНКО не народний депутат, але на запрошення будь-яка особа може прийти до Верховної Ради. І Юлія Володимирівна буде там на запрошення нашої фракції", - зазначив О.ЛЯШКО.