У Польщі по дорозі до банку зникло майже $2 мільйони

У польському Вроцлаві по дорозі до одного із банків зникло 5 млн. злотих.

За даними RMF, гроші були передані працівником Центру готівкового обслуговування конвоїру, котрий прибув за ними, але так і не доставив на місце призначення.

"Гроші мали бути доставлені у вроцлавський банк вранці близько 8 години, але не були доставлені", - сказав прес-секретар поліції у Вроцлаві Павел ПЕТРИКОВСЬКИЙ.

Поліція створила спеціальну групу для розслідування справи.