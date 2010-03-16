У Польщі по дорозі до банку зникло майже $2 мільйони
14:57, 16 березня 2010Політика
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Розслідує спецгрупа
У польському Вроцлаві по дорозі до одного із банків зникло 5 млн. злотих.
За даними RMF, гроші були передані працівником Центру готівкового обслуговування конвоїру, котрий прибув за ними, але так і не доставив на місце призначення.
"Гроші мали бути доставлені у вроцлавський банк вранці близько 8 години, але не були доставлені", - сказав прес-секретар поліції у Вроцлаві Павел ПЕТРИКОВСЬКИЙ.
Поліція створила спеціальну групу для розслідування справи.
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