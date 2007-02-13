У Мінську заборонили проводити День святого Валентина в центрі міста

Міськвиконком Мінська не дозволив активістам молодіжних організацій проводити акцію в День святого Валентина, повідомляють "Білоруські новини".

Молоді люди планували зібратися на площі Свободи в Мінську, а потім рознести вітання з Днем закоханих до посольств і представників європейських держав, які перебувають в білоруській столиці.

Проте міська влада їм відмовила, пославшись на те, що учасники акції не вказали у заявці місця своєї роботи. При цьому активістів викликали для бесіди в міліцію.

Тим часом, організатори заходу запевняють, що не змінять своїх планів. Тим паче, що, як заявив один із лідерів "Молодого фронту" Дмитро ФЕДОРУК, "акція під девізом "Білорусь - до Європи!" зараз співпадає з риторикою глави Білоруської держави про нормалізацію відносин із Євросоюзом". За його словами, акція пройде у будь-якому випадку - з дозволом Мінського міськвиконкому чи без нього.

Як повідомляв УНІАН, сьогодня подібне рішення ухвалила Київська міська адміністрація. Заборона стосувалася ініційованої Блоком Тимошенко святкової акції "Ми прагнемо зробити цей світ сердечним!" на Майдані Незалежності 15 лютого о 14.30.