Азаров обіцяє особисто координувати співпрацю уряду з ЄС

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ особисто координуватиме і спрямовуватиме співпрацю Кабінету міністрів України з Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН у Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, про це прем’єр заявив під час зустрічі з главою представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануелем Пінту ТЕЙШЕЙРОЮ.

«Враховуючи виняткову важливість процесу євроінтеграції для нашої країни, координувати і спрямовувати переговорний процес українського уряду з ЄС буду я особисто. Ми забезпечимо, щоб цей процес був щирим, відповідальним і не допустимо фрагментарності. Будемо рухатися крок за кроком, детально відпрацьовуючи кожну угоду», - підкреслив М.АЗАРОВ.

В цьому процесі, на переконання прем’єр-міністра, уряд збереже всі попередні позитивні напрацювання і, безумовно, виконуватиме взяті зобов’язання належним чином, у відповідності із законом.

Глава уряду зазначив, що Україна зацікавлена інтенсифікувати переговори щодо зони вільної торгівлі з ЄС, оскільки наша мета – подальша лібералізація зовнішньої торгівлі та посилення конкурентоспроможності через модернізацію економіки та реформи.