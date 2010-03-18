Наливайко пояснив, чому апарат Держкомтелерадіо вилетів з вищої ліги

Екс-керівник Держкомтелерадіо Олег НАЛИВАЙКО вважає, що для підвищення статусу цього Держкомітету необхідно внести зміни до Конституції України.

Про це він сказав у інтерв`ю газеті «Известия в Украине» (№33-34 від 18 березня).

Відповідаючи на питання, яка головна проблема такої складної структури як Держкомтелерадіо, О.НАЛИВАЙКО сказав: «Саме структурна проблема».

За його словами, насправді комітет займається різновекторними питаннями: формуванням державної інформаційної політики, формуванням державної політики в галузі видавничої справи і книговидання і багатьма іншими. «Сьогодні треба вносити зміни до Конституції. Держкомітет має бути органом центральної виконавчої влади, який в цілому формуватиме інформаційну політику і займатиметься питаннями комунікацій», - вважає він.

О.НАЛИВАЙКО також зазначив, що зараз це питання абсолютно не визначене: то РНБО щось намагається робити, то Секретаріат Президента. «А має бути саме орган державного управління, якого немає», - сказав він.

Тому, за його словами, і ставлення зараз до Держкомітету «за залишковим принципом». «То дається вказівка зняти сюжет про прем`єр-міністра чи міністра, то підготувати якусь довідку. Відповідно, апарат комітету (до речі, достатньо кваліфікований), якщо можна так сказати, опустився з вищої ліги формування інформаційної політики до другої чи третьої. Сталося це через те, що чималий потенціал виявився незатребуваним вищим керівництвом. І ось це потрібно змінювати однозначно», - вважає О.НАЛИВАЙКО.