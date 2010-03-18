Азаров завтра привезе до Дніпропетровська нового губернатора

У п`ятницю, 19 березня, під час робочого візиту до Дніпропетровська о 12:00 прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ представить нового керівника обласної державної адміністрації.

Про це ІА «Новий міст» розповів інформований співрозмовник у Дніпропетровській обласній раді.

Інформагентство зазначає, що на посаду дніпропетровського губернатора називалися дві кандидатури: Олександр ВІЛКУЛ і Володимир ЯЦУБА. Останнього вже призначено міністром регіонального розвитку, тому О.ВІЛКУЛ «залишився єдиним кандидатом на пост нового керівника Дніпропетровської ОДА», підсумовує «Новий міст».