Парламент Криму просит Януковича, Азарова і Литвина допомогти Табачнику

Депутати кримського парламенту просять Президента, прем`єр-міністра і голову Верховної Ради України сприяти у відродженні якісної освіти і науки країни новому міністру освіти Дмитру ТАБАЧНИКУ, якого вимагають звільнити облради західних регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Віктора ЯНУКОВИЧА, Миколи АЗАРОВА і Володимира ЛИТВИНА.

«Висуваючи звинувачення на адресу ТАБАЧНИКА, депутати обласних рад (серед яких - Львівська і Тернопільська облради - УНІАН) намагаються піднести його діяльність як таку, що завдає шкоди українському народу. Для нас неприйнятна позиція депутатів обласних рад, які намагаються виступати від імені всього народу України і вимагати громадянського засудження ТАБАЧНИКА», - заявили кримські депутати.

Автори документа вважають, що заяви і першочергові дії міністра спрямовані на відновлення мовного балансу у сфері освіти і сприятимуть розвитку мов національних меншин, гарантованого Конституцією України.

«Ми, депутати Верховної Ради Криму, що представляють інтереси всього населення республіки, вважаємо, що вперше з часу проголошення незалежності України у складі найвищого виконавчого органу влади з`явився високопрофесійний міністр освіти і науки», - сказано в заяві.

Лідер місцевої організації Народного руху Леонід ПІЛУНСЬКИЙ висловив незадоволення текстом заяви, його почав перекрикувати голова кримської організації партії «Руський блок» Олег РОДІВІЛОВ. Він обізвав коллегу-депутата «бандерівцем» і закликав голосувати за звернення. Рухівець у відповідь попросив кримського спікера заспокоїти манкуртів.

За прийняття звернення проголосували 78 з 91 депутата, які були присутні в залі. Усього у ВР автономії 100 парламентаріїв.