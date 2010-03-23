Президент звільнив Грищенка з посади посла

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Костянтина ГРИЩЕНКА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Російській Федерації.

Відповідний указ від 18 березня обнародуваний на офіційному сайті глави держаи.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня 2008 року екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив К.ГРИЩЕНКА послом України у Російській Федерації.

11 березня 2010 року дипломата було призначено міністром закордонних справ України.