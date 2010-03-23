Президент звільнив Грищенка з посади посла
08:55, 23 березня 2010Політика
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У зв`язку з новим призначенням
|Костянтин ГРИЩЕНКО
Відповідний указ від 18 березня обнародуваний на офіційному сайті глави держаи.
Як повідомляв УНІАН, 10 червня 2008 року екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив К.ГРИЩЕНКА послом України у Російській Федерації.
11 березня 2010 року дипломата було призначено міністром закордонних справ України.
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