Україна прагнутиме знайти "компенсатори" для РФ в обмін на зниження ціни газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ, відповідаючи на запитання, що може запропонувати Україна в обмін на зниження ціни на газ.

«Дуже легко в`їхати у щось не дуже вигідне для тебе, а от виїхати - доволі тяжко... Все треба розглядати у комплексі: для одного покупця ціна може бути прийнятною, а іншому – видається дорогою, дивлячись який покупець підійшов. Все залежить від того, який покупець підійшов, з якими статками, і як він на цю ціну реагує. Тому не можна одне газове питання висмикувати з контексту наших відносин. І, безумовно, ми прагнутимемо знайти, зокрема, і компенсатори. Ми мусимо знайти такі компенсатори!» - сказав М. АЗАРОВ.

Він додав, що є цілий місяць для роботи з пошуку таких «компенсаторів», які будуть вигідні і російській стороні, і Україні.