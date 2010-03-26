У Харкові знову горів ринок «Барабашове» (фото)
Четверта пожежа за останні два роки
Сьогодні у Харкові горів торговельний центр «Барабашове».
Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, сигнал про загорання в торговому центрі надійшов о 9.12.
На момент прибуття пожежників горіло 6-8 павільйонів, розташованих неподалік адміністративного корпусу ТЦ. Вогнем було охоплено близько 150 квадратних метрів приміщень.
На місці події працювали 7 автоцистерн і один спецавтомобіль.
«Пожежники не дали сильно розповсюдитися вогню, о 9.32 пожежа була локалізована», - сказав І.ЛУПАНДІН.
Причини виникнення пожежі поки що невідомі, розміри збитків будуть встановлені пізніше, зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, це вже четверта пожежа в ТЦ «Барабашове» за останні два роки.
Одна з пожеж, збитки від якої становили близько 50 млн. грн., сталася у квітні 2008 року, інша – у серпні 2008 року, ще одна пожежа сталася у травні 2009 року.