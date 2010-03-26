«Штик» Тимошенко від УСДП не збирається лити воду на млин Януковича

Народні депутати від Української соціал-демократичної партії були, є і будуть в об’єднаній демократичній опозиції, разом з партнерами БЮТ, як невід’ємна складова частина цього блоку.

Про це заявив член УСДП, народний депутат від БЮТ Ігор Воротнюк.

Як повідомляє сайт БЮТ, Воротнюк наголосив, що він не збирається покидати лави єдиної опозиції. На його думку, так само вчинять й інші народні депутати з фракції БЮТ, які обрані за квотою УСДП.

Чутки про вихід УСДП із об’єднаної опозиції – це, на думку депутата провокація тих членів, які нікого, крім самих себе, не представляють.

«Створювати ще одну окрему опозицію, цього разу в межах УСДП – це значить лити воду на млин Януковича, який мріє про десяток розчепірених опозиційних пальців, в ситуації, коли потрібен єдиний кулак», - наголосив представник УСДП в парламенті.