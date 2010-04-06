КС оприлюднить висновок щодо недоторканності депутатів і Президента

Завтра, 7 квітня, Конституційний Суд України оприлюднить висновок за зверненням Верховної Ради щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб) (реєстр. № 3251 від 3 жовтня 2008 року) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105, 108 Конституції України).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Суддя-доповідач у справі - Анатолій ДІДКІВСЬКИЙ.

Крім того, завтра буде оприлюднено прийняте 1 квітня Рішення у справі за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції, пунктів „а“, „б“, „в“, „г“ статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя-доповідач у справі - Володимир КАМПО.

Як нагадали в КС, Вищий адмінсуд у своєму поданні просив розтлумачити:

- чи вбачається зі слів „вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції“, викладених у частині першій статті 143 Конституції, що органи місцевого самоврядування є суб’єктами владних повноважень при вирішенні інших питань місцевого значення, зокрема, в процесі реалізації своїх повноважень у сфері земельних відносин;

- чи випливає з положень пунктів „а“, „б“, „в“, „г“ статті 12 Земельного кодексу, що орган місцевого самоврядування при вирішенні зазначених у цих пунктах питань виступає як суб’єкт владних повноважень;

- чи належить до компетенції адміністративних судів з огляду на пункт 1 частини першої статті 17 Кодексу розгляд спорів про визнання недійсними рішень (дій, бездіяльності) органів місцевого самоврядування, якими порушуються права фізичних та юридичних осіб у сфері регулювання земельних відносин.

Початок о 10.00.

Після оприлюднення відбудеться прес-конференція судді-доповідача В.КАМПА.

Акредитація журналістів здійснюється сьогодні до 18.00 за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2009 року Верховна Рада попередньо схвалила і направила до КС законопроект «Про внесення змін до Конституції України», запропонований народними депутатами від Партії регіонів, яким пропонується скасувати недоторканність народних депутатів та Президента України.