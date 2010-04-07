Янукович: слід ефективніше використовувати функції ОБСЄ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність ефективнішого використання функцій ОБСЄ для вирішення питань європейської безпеки.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час офіційного візиту до Астани, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Глава держави також заявив про підтримку казахстанської ініціативи щодо проведення чергового саміту ОБСЄ в Казахстані, який у 2010 році головує в цій організації.

«Проблеми, інтереси, які є у наших держав, часто співпадають. Ми вважаємо, що це створює об’єктивні передумови для нашого співробітництва, в тому числі - і в питаннях міжнародної політики», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що українська сторона готова надати Казахстанові підтримку у формуванні порядку денного саміту. «Враховуючи, що у 2013 році Україна головуватиме в ОБСЄ, це буде для нас добра можливість продовжити естафету», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив думку, що не варто обмежувати функції ОБСЄ лише моніторингом виборів. «ОБСЄ - це гарний майданчик для розгляду питань європейської безпеки. І ми це повинні використовувати», - переконаний Президент України.