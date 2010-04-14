Азаров шукає «баланс між соціальним захистом і вимогами розвитку»

Уряд найближчим часом досягне домовленості з керівництвом Російської Федерації про нову ціну на природний газ, яка і буде закладена в проекті Державного бюджету на 2010 рік. Уряд зробить все можливе, щоб ціна була сприятливою для розвитку української економіки. Про це заявив прем’єр-міністр Микола Азаров у ході засідання уряду, повідомляє департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ.

«Упевнений, що у найближчий тиждень ми домовимося з російською стороною і закладемо у бюджет ціну, яка дозволить відновити конкурентоспроможне виробництво», - наголосив Микола Азаров і додав: «Ми докладемо всіх зусиль, щоб створити сприятливі умови для стабілізації та розвитку економіки і тут головне питання – ціна на газ». Прем’єр-міністр наголосив, що уряд зараз «шукає найкращий баланс між соціальним захистом і вимогами розвитку».

За словами Миколи Азарова, такі сподівання базуються на тому, що російське керівництво дало конкретну згоду на перегляд умов контракту на постачання російського газу в Україну. «Переговори ми повинні провести переконливо, швидко і прозвітувати суспільству про те, як ми відновили національні інтереси України», - зауважив він.