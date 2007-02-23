Луценко закликає Цушка не бути пральним засобом для мафії

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає сьогоднішні звинувачення керівника МВС Василя ЦУШКА на його адресу необгрунтованими і називає їх “політичним чорним піаром”.

Про це він заявив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

“Сьогодні В.ЦУШКО мене розчарував: він проявив себе як політичний пігмей», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він відзначив, що названі В.ЦУШКОМ “зловживання” відносяться до періоду, коли він (Ю.ЛУЦЕНКО) ще не очолював МВС.

У контексті сказаного екс-міністр додав, що в листопаді минулого року Контрольно-ревізійне управління перевіряло фінансово-господарську діяльність міністерства і не знайшло жодних порушень.

Кажучи про системи прослуховування, які нібито зникли з МВС, Ю.ЛУЦЕНКО відзначив, що всіх їх, згідно з указом Президента, було передано в СБУ.

Тому він вважає звинувачення В.ЦУШКА на адресу колишнього керівництва МВС необгрунтованими і відносить їх до спроби “перекласти відповідальність з хворої голови на здорову”.

Водночас, коментуючи заяву В.ЦУШКА про те, що екс-мер Одеси Руслан БОДЕЛАН не оголошувався в розшук по лінії Інтерполу, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: “У БОДЕЛАНА була “червона картка”. І не варто В.ЦУШКУ виступати пральним засобом для мафії". "На сьогодні, чесно кажучи, я розчарований професійними якостями пана В.ЦУШКА, - відзначив екс-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України заслуховувала інформацію міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА про ситуацію в системі МВС. Під час свого виступу міністр заявив про наявність значних фінансових порушень у використанні бюджетних коштів колишнім керівництвом МВС. В.ЦУШКО відзначив, що з метою незалежної оцінки фінансового стану міністерство звернулося до Контрольно-ревізійного управління з проханням провести фінансову ревізію. Він відзначив, що остаточний результат буде одержано наприкінці березня.

Крім того, за його словами, при центральному апараті МВС був створено додатковий підрозділ, в якому чисельність працівників перевищувала штатну кількість.

В.ЦУШКО також повідомив, що проводилася перевірка щодо наявності спеціальних комплексів для прослуховування. «І з`ясувалося, що МВС купило за рахунок державних коштів лише 10 таких комплексів, а в СБУ передано 17», - сказав міністр.

Крім того, В.ЦУШКО заявив, що інформація про міжнародний розшук екс-мера Одеси Р.БОДЕЛАНА була «піаром».