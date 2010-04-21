Перебування ЧФ Росії в Україні продовжено на 25 років

Строк перебування на території України Чорноморського флоту Росії продовжено на 25 років.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено Угодою між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України, яку сьогодні у Харкові підписали Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

«Ми ухвалили рішення щодо подальшого перебування ЧФ Росії, оскільки це було важливо для наших російських колег і друзів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що завдяки цій угоді російська сторона отримала визначеність стосовно присутності своєї військової бази в Україні.

В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що це рішення і факт перебування Чорноморського флоту у Криму є позитивним чинником для забезпечення безпеки і стабільності не лише у Чорноморському регіоні, але й на європейському континенті в цілому.

У свою чергу, Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що Росія, отримавши такі міжнародно-правові гарантії для своєї військової бази, вкладатиме значні матеріально-фінансові інвестиції у розвиток не лише ЧФ, але й міста Севастополь.

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