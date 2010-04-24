Регіонали забарикадували сесійну залу Верховної Ради

Народні депутати від Партії регіонів забарикадували сесійну залу Верховної Ради і не пускають до неї представників опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили народні депутати Андрій ШКІЛЬ (БЮТ) та Ярослав КЕНДЗЬОР (НУ-НС).

За словами А.ШКІЛЯ, депутати від опозиційних фракцій зранку намагалися зайти до сесійної зали, однак це їм не вдалося, бо всі двері зачинені.

У свою чергу, Я.КЕНДЗЬОР продемонстрував журналістам відеозапис, на якому чітко видно, як депутати намагалися зайти до сесійної зали. Зокрема, Я.КЕНДЗЬОР через отвір замка у дверях зняв двох представників Партії регіонів – Олега НАДОШУ і Віктора КОРЖА, які перебувають у сесійній залі, у ложі уряду.

Депутати припускають, що насправді у сесійній залі перебувають більше «регіоналів», однак їх просто не видно.

А.ШКІЛЬ та Я.КЕНДЗЬОР не виключають, що сесійна зала ВР буде забарикадована аж до вівторка, 27 квітня.