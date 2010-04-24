Регіонали забарикадували сесійну залу Верховної Ради

10:48, 24 квітня 2010
Політика
4256 0

Опозиція заглядає в отвори замків

Народні депутати від Партії регіонів забарикадували сесійну залу Верховної Ради і не пускають до неї представників опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили народні депутати Андрій ШКІЛЬ (БЮТ) та Ярослав КЕНДЗЬОР (НУ-НС).

За словами А.ШКІЛЯ, депутати від опозиційних фракцій зранку намагалися зайти до сесійної зали, однак це їм не вдалося, бо всі двері зачинені.

У свою чергу, Я.КЕНДЗЬОР продемонстрував журналістам відеозапис, на якому чітко видно, як депутати намагалися зайти до сесійної зали. Зокрема, Я.КЕНДЗЬОР через отвір замка у дверях зняв двох представників Партії регіонів – Олега НАДОШУ і Віктора КОРЖА, які перебувають у сесійній залі, у ложі уряду.

Депутати припускають, що насправді у сесійній залі перебувають більше «регіоналів», однак їх просто не видно.

А.ШКІЛЬ та Я.КЕНДЗЬОР не виключають, що сесійна зала ВР буде забарикадована аж до вівторка, 27 квітня.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter