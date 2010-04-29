УНП вимагає скасувати рішення щодо вивішування червоних прапорів

Українська народна партія вимагає скасувати рішення кримського парламенту вивішувати червоні прапори на День Перемоги.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі партії, народний депутат України, заступник голови УНП Ярослав ДЖОДЖИК звернувся з депутатським зверненням до прокурора АРК Степана МОЛІЦЬКОГО, в якому вимагає «перевірити інформацію та опротестувати рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим вивішувати на День Перемоги червоні прапори з зображенням серпа та молота - символів тоталітарного та комуністичного режимів».

Політик також закликає прокурора «притягнути винних осіб до відповідальності».

Депутатське звернення з аналогічними вимогами направлено прокурору Одеської області Василю ПРИСЯЖНЮКУ щодо рішення голови Одеської обладміністрації вивісити червоні прапори в Одесі та всіх населених пунктах Одеської області.

«Жодної іншої символіки, крім Державного прапора України та територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей, не може бути на будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети», - зауважив у зверненні заступник голови УНП. Він нагадав, що «це чітко регламентує стаття 23 закону «Про місцеве самоврядування».

«Вбачаю в ознаках діянь щодо символів тоталітарних режимів ознаки складу злочину, передбаченого 365 статтею Кримінального кодексу», - констатував Я.ДЖОДЖИК.

Як повідомляв УНІАН, ВР АРК 21 квітня прийняла рішення щороку 9 травня, на День Перемоги, вивішувати в Криму на будівлях парламенту і уряду червоний прапор із зображенням серпа і молоту - копію встановленого радянськими солдатами над Рейхстагом у Берліні.