1 травня Банкову і Грушевського візьмуть під посилену охорону

У першотравневих святах у Києві, згідно із заявками, поданими для отримання дозволу у столичну мерію, можуть взяти участь до 123 тисяч осіб.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, зазначивши, що заявки на масові акції у КМДА надіслали представники 9 політичних сил та організацій.

У зв’язку з цим 1 травня буде посилено охорону у місцях проведення акцій, зокрема, на Бесарабській площі біля пам’ятника Леніну, у парку Шевченка, на Софійській площі, Майдані Незалежності та на маршрутах руху колон.

Для цього буде задіяно 1600 співробітників міліції, у тому числі 400 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України.

Водночас під посилену охорону буде взято прилеглі території до будівель, де розміщується вище керівництво держави.