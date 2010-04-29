Сівкович: чиновники КМДА стали маленькими князьками

Чиновники Київської міської державної адміністрації порушують присягу державного службовця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам віце-прем’єр-міністр Володимир СІВКОВИЧ.

«Склалася така ситуація, що м. Київ протягом останніх років нікому не було потрібне. Була війна між Президентом і прем’єром, і ним (Києвом) фактично ніхто не займався. Вони жили самі по собі. Таким чином, чиновники стали безкарними, стали маленькими князьками і фактично забули, що в кожного чиновника є присяга державного службовця», - сказав В.СІВКОВИЧ.

Він зазначив, що робоча група з питань розвитку Києва дійшла висновку, що київські чиновники порушують присягу.