Сівкович: чиновники КМДА стали маленькими князьками
18:49, 29 квітня 2010Політика
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"Київ останні роки нікому не потрібен"
Чиновники Київської міської державної адміністрації порушують присягу державного службовця.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам віце-прем’єр-міністр Володимир СІВКОВИЧ.
«Склалася така ситуація, що м. Київ протягом останніх років нікому не було потрібне. Була війна між Президентом і прем’єром, і ним (Києвом) фактично ніхто не займався. Вони жили самі по собі. Таким чином, чиновники стали безкарними, стали маленькими князьками і фактично забули, що в кожного чиновника є присяга державного службовця», - сказав В.СІВКОВИЧ.
Він зазначив, що робоча група з питань розвитку Києва дійшла висновку, що київські чиновники порушують присягу.
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